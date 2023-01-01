Маг для бастарда. Вера Чиркова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вера Андреевна Чиркова – современная российская писательница, создающая увлекательные приключенческие романы в жанре романтического фэнтези. Еe сюжетам свойственны неожиданные повороты, динамичное развитие, хитросплетения детективных интриг. Привлекают читателей и слушателей также лeгкость повествования и тонкий юмор. В новой книге юный маглор Иридос поневоле становится воспитателем незаконного отпрыска королевской крови. А ведь всe, о чeм мечтал маглор, проходящий практику в землях людей, – это место мага в небольшом поместье, где хорошо кормят и не мешают заниматься исследованиями. Но судьба в лице королевы и еe советников распорядилась иначе. И теперь ему предстоит приложить все усилия, чтобы не провалить контракт, не потерять мантию и не оказаться побеждeнным капризной девчонкой, которая сумела выжить уже четверых его коллег. А в «награду» за всe это Иридоса ждут ещe более опасные испытания, куча таинственных врагов, неожиданные утраты и находки, интриги и робкая пока надежда на любовь. И только от него самого зависит, сумеет ли он наперекор напастям выполнить сложный контракт.



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