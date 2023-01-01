Мачо чужой мечты. Дарья Донцова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Иван Подушкин не в состоянии больше терпеть тиранию владелицы детективного агентства «Ниро». Но приходится! К Норе за интервью явилась репортерша из гламурного журнала, и тут же нарисовалась клиентка с жуткой фамилией Умер. Эта самая Соня Умер пришла явно не по адресу, ей нужно получить разрешение от мужа, звезды телеэкрана Андрея Вяльцева, на выезд их общего сына за границу. Однако Нора, не желая упасть лицом в грязь перед журналисткой, заставляет Ваню поехать к телезвезде за разрешением. Взбешенный Вяльцев выставляет Ивана вон! Самое смешное, что Нора на следующий же день раздобыла за деньги необходимый документ и Подушкин повез его клиентке. Но Ваня нашел в квартире убитую Соню с изуродованным лицом… Вот тут и начались бега Подушкина по пересеченной следами преступников местности…



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