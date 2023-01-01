Люмпен. Евгений Прядеев (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Вы верите в справедливость? А в то, что убийца может оказаться хорошим человеком? Почему же тогда я должен в это поверить? Сын главы влиятельного клана не только избежал наказания за массовое убийство, но ещё и сам решил стать блюстителем порядка! Это за гранью добра и зла, и не должно оставаться безнаказанным! Вот только этот отпрыск богатенького папы может стать для меня билетом в новую жизнь, поэтому давайте посмотрим, зачем он к нам пришёл… Расстрелять всегда успеем…



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