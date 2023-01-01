Люкс. Брендон Сандерсон,Стивен Майкл Болс (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Когда в небе возникла громадная красная звезда Напасть, некоторые решили, будто настал конец. Они не ошиблись. Появление Напасти породило на свет Эпиков – людей с невероятными способностями, которых они не заслуживали. Эти сверхлюди могли спасти человечество и привести мир к гармонии и процветанию. Вместо этого они сжигали, убивали, завоевывали. А когда планета обнищала и ослабла,– Эпики стали ею править. Джекс на собственном горьком опыте изведал жестокость новой власти. С раннего детства мальчик тренировался у Воздаятелей – команды, которая делает все возможное, чтобы остановить Эпиков. Именно этому небольшому отряду предстоит вступить в бой, когда прибывает загадочный Верховный Эпик со своим летающим городом Люкс, чтобы разграбить то, что осталось от Техаса. Джексу необходимо проникнуть в самое сердце летающей крепости, чтобы отомстить и одолеть непобедимых. Права на ошибку нет, ведь на кону судьба всего человечества. Слушайте историю о героическом противостоянии людей и Эпиков в захватывающем исполнении Александра Гаврилина, голосом которого в российском кино говорят Бэтмен, Локи и многие другие супергерои. Интересные факты о книге: • Впервые в России и только в аудиоформате! Уникальное издание, аналогов которому нет ни в бумажном, ни в электронном виде. • В сюжете «Люкса» действуют как любимые персонажи из Вселенной Реконеров, так и новые герои. • Брендон Сандерсон – автор популярных циклов фэнтези и фантастики. Общий тираж книг писателя более 21 миллиона экземпляров, его романы переведены на 35 языков и неоднократно входили в список бестселлеров по версии The New York Times. • В каждой книге Брендон Сандерсон создает фантастические миры с убедительными деталями общества, культуры и даже климата. • Роман «Люкс» выходит в переводе Максима Немцова, известного переводчика и редактора, который познакомил русского читателя с произведениями Томаса Пинчона, Джека Керуака, Боба Дилана, Пола Боулза, Леонарда Коэна, Чарльза Буковски и других выдающихся авторов.



Люкс слушать на видеосервисе Wink.