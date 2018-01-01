Люди тумана. Генри Райдер Хаггард (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого английского романиста Генри Райдера Хаггарда – «Люди тумана». Его творчество широко известно у нас по книгам «Копи царя Соломона» и «Дочь Монтесумы», однако два этих произведения – лишь малая часть богатого творческого наследия автора. В погоне за сокровищами таинственной «земли тумана» герои романа попадают в Африку, где их затягивает в вихрь опасных приключений. ©



Люди тумана слушать на видеосервисе Wink.