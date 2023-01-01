Люди меча. Александр Прозоров
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Люди меча. Александр Прозоров

Люди меча. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези692 мин12+

Сюжет

Они всего лишь хотели сыграть в ролевую игру. Воссоздать великую битву далекого прошлого. Но – что-то случилось. Прошлое само настигло их и стало реальностью. Вихри времени забросили людей нашего столетия в кровавую эпоху царя Ивана Грозного. В страшные годы опричнины и бесконечных войн с Ливонским орденом. Здесь надо уметь сражаться. Здесь надо учиться выживать…

Люди меча слушать на видеосервисе Wink.

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