Люди для людей. Константин Кондрашов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

1928-й год. Итальянская экспедиция к Северному полюсу на дирижабле “Италия”, возглавляемая генералом Умберто Нобиле, терпит катастрофу. Советский ледокол “Красин” принял сигналы бедствия и спешит на помощь… Исполнители: От автора – Полевой Алексей; Генерал Умберто Нобиле – Цейц Сергей; Мальмгрен – Бероев Вадим; Мариано – Пузырев Юрий; Профессор Бегоунек – Адоскин Анатолий; Цаппи – Лазарев Александр; Вильери – Суховерко Рогволд; Бьяджи – Каневский Леонид; Самойлович, командир корабля “Красин” – Кторов Анатолий; Чухновский, летчик – Золотухин Лев; Министр – Плятт Ростислав; Секретарь – Иванов Борис; Лундборг – Львов Михаил



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