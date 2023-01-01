WinkАудиокнигиЛюди бездны. Джек Лондон
Люди бездны. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература427 мин12+
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Сюжет
Одиннадцатый том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя знаменитую книгу очерков «Люди бездны» о таинственной жизни обитателей лондонского «дна». Для того чтобы написать эту книгу писатель инкогнито, под видом бродяги, прожил н�екоторое время среди обитателей восточного Лондона и узнал этот таинственный и страшный мир изнутри. В русской литературе аналогом являются очерки Владимира Гиляровского и Власа Дорошевича.
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