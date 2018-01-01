Любовные чары. Гай Юлий Орловский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого современного российского писателя-фантаста Гай Юлия Орловского «Любовные чары» – пятую в серии «Юджин – повелитель времени». «Ну тупые они, тупые!.. Глерды, бароны, герцоги, даже короли. А вот я весь в белом, да еще и колдовать подучился…» Но это проклятое превосходство, кроме понятных и ожидаемых радостей, почему-то переполняет тягостным чувством, дескать, если можешь больше, то и обязан… чего-то там больше. А глерд Юджин, как и все, очень уж не любит отвечать даже по мелочам. Аудиокнига от создателя легендарного цикла «Ричард Длинные Руки»! Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Любовные чары слушать на видеосервисе Wink.