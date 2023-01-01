#ЛюбовьНенависть. Анна Джейн
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#ЛюбовьНенависть. Анна Джейн

#ЛюбовьНенависть. Анна Джейн (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы725 мин16+

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О книге

В детстве мы были неразлучны. Сладкая парочка #ДашаДаня: сидели за одной партой, дрались, ставили друг другу подножки. Но мы всегда мирились, и он даже хотел на мне жениться. Потом мы повзрослели. Заклятый друг превратился в лучшего врага. Мы оба заигрались в ненависть и уже не можем остановиться. Но разве у #ЛюбвиНенависти бывает конец? Где бы я ни оказалась, судьба постоянно сталкивает меня с Даней, давая нам шанс все изменить.

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Жанр
Любовные романы
Время
725 мин / 12:05

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