Любовь с браком. Что делать, когда хочется уйти?. Кристина Курепина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Советы по укреплению семейных отношений. Отношения с мужчиной тот еще квест! Есть решения, которые смогут сделать тебя любящей женой, а есть роковые ошибки, которые оставят тебя в полном одиночестве. Автору удалось исправить свои ошибки, не потерять любимого человека и обрести семью. И неумение создать «образ» жены, и желание полного контроля над любимым человеком, и отсутствие интереса к самой себе – ошибки, от которых нас спасает аудиокнига Кристины Курепиной. Автор препарирует каждый неудачный шаг, разбирая причины и следствия, предлагает проверенные на себе и окружающих работающие решения. Кристина на своем примере показывает, какие шаги разрушают отношения с любимым человеком, а какие помогают создать и сохранить крепкую и любящую семью.



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