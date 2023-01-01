Любовь по рецепту. Анна Шаенская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Любовь по рецепту» – роман Анны Шаенской, жанр юмористическое фэнтези, приключенческое фэнтези. Отказала принцу? Готовься к неприятностям! Его Высочество – хам и наглец, каких мало. Не желая слышать «нет», он опоил меня приворотным зельем. Но всё пошло не по плану… Теперь принц отбивается от княжны горных троллей, а я пытаюсь пережить практику в Тинтаре. Здесь творятся странные дела. Бунтует нечисть, пропадают адепты. Но я обязательно выясню, что происходит. Главное не влюбиться в красавца-некроманта или… уже поздно?



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