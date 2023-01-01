Любовь по науке, или На практику в другой мир. Лидия Миленина (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Невероятная атмосфера магической академии, навязчивые поклонники и жгучая страсть – обычная практика обернулась для главной героини сомнительным экспериментом и любовной авантюрой! Меня отправили в другой мир на практику в области «магического естествознания». Казалось бы, настоящая фантастика! Но не тут-то было! Я понятия не имела, что придется участвовать в сомнительном эксперименте по половому влечению. Теперь у меня четыре навязчивых поклонника, на которых подействовали мои особые «эманации». А тут еще и декан факультета – умный и загадочный красавец. На него мои эманации не подействовали, а вот его на меня, похоже, очень даже! Но хуже другое: попаданок в этом мире любят и… убивают. Как же выжить и правильно выбрать мужчину?!



Любовь по науке, или На практику в другой мир слушать на видеосервисе Wink.