Любовь (не) зависимость. Кира Ланвин (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Роковая ошибка сделала меня изгоем и обо мне ходит дурная слава. Жених отрекся, друзья отвернулись, родители не простили. Теперь я отдана чудовищу. Его лицо и тело испещрено шрамами. Никто точно не знает, кто он и чем занимается. Вскоре мне предстоит узнать правду, но пока я даже не догадываюсь, �какой шокирующей она окажется…



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