Любовь (не) предлагать Или сделка с подвохом. Татьяна Михаль (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Татьяны Михаль – «Любовь (не) предлагать, или Сделка с подвохом». Книга прочитана популярной радиоведущей и известной актрисой дубляжа Аллой Човжик. Мечтайте осторожно! Мечты имеют свойство сбываться! Оказаться в другом мире за решёткой и быть приговорённой к казни из-за желания, загаданного на Новый год – сомнительное счастье. Ведьма «выдернула» меня в свой мир, а сама сбежала в другой. Отныне я – это она и мне предстоит ответить за её преступления. И никто не верит, что не ведьма я и магией не владею! Или владею? Но всё станет неважным, когда меня спасёт от казни и возьмёт на императорскую тайную службу странный и страшный человек, чьё присутствие заставляет дрожать и падать в обморок даже судей и палачей. Моя радость от спасения сменилась страхом, ведь требования тёмного мага я не в силах исполнить.



Любовь (не) предлагать Или сделка с подвохом слушать на видеосервисе Wink.