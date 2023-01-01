Любовь, любовь, любовь. О разных способах улучшения отношений, о приятии других и себя. Лиз Бурбо. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга канадского духовного лидера Лиз Бурбо «Любовь, любовь, любовь. О разных способах улучшения отношений, о принятии других и себя» — о самом трудном и самом главном в жизни — об умении быть счастливым несмотря ни на что.

Мы часто называем любовью то, что на самом деле ей не является: жалость, сильную привязанность, зависимость. В книге Лиз Бурбо рассказывает о том, как научиться принятию, и рассматривает семь типичных ситуаций из жизни, где трудно, но необходимо его проявить. Послушайте аудиосаммари, чтобы вспомнить: умение любить безусловно — это способность принять все, что происходит с близким человеком, даже если нам это совсем не нравится.



Любовь, любовь, любовь слушать на видеосервисе Wink.