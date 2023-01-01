любовь, или Невыдуманная история. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сколько на небе звeзд, сколько на деревьях листьев, сколько песчинок в мире и капелек дождя, столько и историй любви, и каждая – неповторима. Андрей Неверов влюбился в Настю Широкову, и та полюбила его в ответ. Но Свете, подруге Насти, теперь придeтся нелегко, ведь она тоже неравнодушна к Андрею. Пройдя через много испытаний, требуя взаимности, Света поймeт: нельзя насильно влюбить в себя человека, но можно найти того, кто искренне полюбит тебя… Нужно только внимательнее смотреть.



#любовь, или Невыдуманная история слушать на видеосервисе Wink.