любовь, или Куда уплывают облака. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Семен – хулиган, вернее, его считают таким, а Лена – отличница и пай-девочка. И, как водится, между ними вспыхнула любовь. Вот только отец девушки категорически против их отношений и готов на многое, лишь бы удержать парня подальше от своей дочери. Смогут ли влюбленные противостоять чуть ли не ц�елому свету, ведь против них ополчились и родители, и некоторые одноклассники, и, кажется, сама судьба… Историю первого сильного чувства рассказал молодой и талантливый писатель Михаил Самарский.



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