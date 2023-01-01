Любовь и корона. Книга 4. Ирмата Арьяр (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Любовь и корона» – роман, четвертая книга цикла «Лорды гор», жанр героическое фэнтези, любовное фэнтези. Принцессу Летту совсем не прельщает корона империи Севера, если к ней прилагается жестокий деспот, многоликое чудовище с ледяным сердцем. Она готова на всё, чтобы избавиться от ненавистн�ого брака, но бежать некуда, и друзей в чужой стране у нее нет. Только один северный маг может спасти ее, но захочет ли он ссориться со всемогущим отцом?



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