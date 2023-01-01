WinkАудиокнигиЛунный вариант. Федор Березин
Лунный вариант. Федор Березин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика607 мин0+
Сюжет
Когда первый советский луноход обнаружил на Луне загадочный артефакт, за обладание им вступили в тайное противоборство две мировые космические супердержавы – СССР и США. В то время как на Земле бушевала холодная война, в космосе разворачивались драматические битвы, о которых никто не знал. В них участвовали знаменитые космонавты и астронавты, в том числе и те, кого официально уже не было в живых…
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