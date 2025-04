Лунный лик. Сила сильных. Дорога. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Двадцать седьмой том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя три знаменитых сборника рассказов «Лунный лик», «Дорога» и «Сила сильных». В эти сборники входят такие шедевры, как «Сила сильных», «По ту сторону черты», «Враг всего мира», «Планшетка», «Любимцы Мидаса» и. др. Содержание: Лунный лик (Moon Face). Рассказы 1. Лунный лик. 2. Рассказ укротителя леопардов. 3. Местный колорит. 4. Любительский вечер. 5. Любимцы Мидаса. 6. Золотое ущелье. 7. Планшетка. Дорога (The road). Рассказы 1. Признание 2. Держись! 3. Картинки 4. «Сцапали» 5. Исправила 6. Бродяги, проходящие ночью 7. Бродяги и хваты 8. Две тысячи бродяг 9. «Быки» Сила сильных (The Strength of the Strong). Рассказы. 1. Сила сильных 2. По ту сторону черты 3. Враг всего мира 4. Мечта Дебса 5. Морской фермер 6. Самуэль



