Лунный камень. Уильям Уилки Коллинз (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Лунный камень» – роман знаменитого англичанина Уилки Коллинза – одного из самых известных писателей детективного жанра всех времен и народов. Он стоял у истоков жанра и его законы построения романов стали обязательными на долгие годы. «Лунный камень» – самый известный роман величайшего детективного автора всех времен и народов – англичанина Уильяма Вилки Коллинза. Это произведение со времени написания явилось классикой стиля детектива. По оценкам специалистов оно является самым длинным и самым лучшим детективным романом в английской литературе. Законы, по которым построен роман на долгие годы стали обязательными для создателей произведений в этом жанре. Более того, роман весьма реалистично представляет бытие и психологические портреты главных персонажей викторианского общества. Обязательно к прочтению! Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Лунный камень слушать на видеосервисе Wink.