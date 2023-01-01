Лунный камень. Уильям Уилки Коллинз (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Молодая девушка, Рэйчел Вериндер, согласно завещанию своего дяди, воевавшего в Индии, получает в день своего совершеннолетия крупный алмаз необычайной красоты. Рэйчел не знает, что этот алмаз является предметом религиозного культа, похищенным из одного из индийских святилищ, и три индусских �жреца идут по его следу. На следующий день камень исчезает из комнаты, находящейся рядом со спальней девушки. Есть все основания предполагать, что алмаз похищен кем-то из гостей или домашней прислуги…



Лунный камень слушать на видеосервисе Wink.