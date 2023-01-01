Лунные хроники. Золушка. Марисса Мейер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

От автора «Белоснежка». Целые дни шестнадцатилетняя Зола чинит на рынке чужие портскрины и андроиды. Она лучший механик Нового Пекина, и ее слава достигла королевского дворца. Но немногие знают, что она киборг. Давным-давно, после несчастного случая, маленькую Золу спасли, вмонтировав в ее тел�о металлические части тела и электронную нервную систему. Теперь, едва узнав об этом, люди сторонятся ее, а мачеха с двумя дочками без конца осыпает упреками. Но однажды на рынок приходит прекрасный принц Кай, которому нужно починить старенького андроида, и у Золы начинается новая жизнь.



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