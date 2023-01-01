Лунастры. Танец белых карликов. Наталья Щерба (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

До Часа Затмения – считанные дни. Двуликий мир стоит на пороге эпохального события: белый и черный дракон готовятся к решительной битве, астры и лунаты гадают, какая же дорога прочертит небо – звездная или лунная. Тим должен разгадать Первый Секрет и раскрыть тайну удивительной Черной Радуги. Алекс разобраться – на чьей он стороне, а Селестина – найти свое истинное предназначение. Финальная книга серии «Лунастры», таинственная и изящная, как мистическая тайновязь, никого не оставит равнодушным! Каждого из героев ждут свои приключения, но только один из них пройдет по легендарному Сожженному Пути…



Лунастры слушать на видеосервисе Wink.