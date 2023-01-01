Лунастры. Шаги в пустоте. Наталья Щерба (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В третьей книге серии «Лунастры» Натальи Щербы читатели вновь перенесутся в таинственный мир, в котором живут крылатые лунаты, черпающие силу из лунного света, ловкие прыгуны астры, использующие энергию звезд, и, наконец, загадочные лунастры. Двуликий мир на пороге великого Часа Затмения. Кто проложит путь в таинственный Астралис, кто завладеет новым миром? И что если корни этого противостояния уходят в самые ранние времена, а у жителей древней Фамагусты тоже есть свои планы… Тим Князев, Селестина Святова и Алекс Волков ищут свое место в мире в эти трудные времена, они чувствуют, что наступает момент, когда приходится, рискнув всем, сделать шаг в Пустоту. Но хватит ли на это смелости и что ждет там, за Великим Пределом – жизнь или смерть?



Лунастры слушать на видеосервисе Wink.