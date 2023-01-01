Лунастры. Прыжок над звездами. Наталья Щерба (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наталья Щерба «Лунастры. Прыжок над звездами» – первая книга нового захватывающего цикла фэнтези о мире, похожем и непохожем на наш. Что может быть лучше, чем мчаться по ночным улицам, – бежать, совершая гигантские, почти летящие прыжки? Наверное, только лежать на крыше, любуясь мириадами сверкающих звезд… Так думал Тим до тех пор, пока однажды в его городке не появилась странная девчонка с серебристо-фиалковыми глазами. И жизнь Тима перевернулась: звезды внезапно оказались совсем близко, а Луна предстала в новом, загадочном свете. И все бы хорошо, да только Алекс – его самый большой враг в мальчишеских потасовках – оказался гораздо сильнее и опаснее, чем думалось. А перед Тимом стремительно и неумолимо встал выбор – звезды или Луна, астры или лунаты… В этой истории много драйва – погони, расследования, поединки, и при всем при этом – легкий, почти невесомый флер романтики и тайны, что делает эту книгу по-настоящему интересной. Слушайте новую серию аудиокниг Натальи Щербы, автора популярного молодежного фэнтези «Чаcодеи».



Лунастры слушать на видеосервисе Wink.