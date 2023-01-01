Лунастры. Полет сквозь камни. Наталья Щерба (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Во второй книге серии «Лунастры» Натальи Щербы читатели вновь перенесутся в таинственный мир, в котором живут крылатые лунаты, черпающие силу из лунного света, ловкие прыгуны астры, использующие энергию звезд, и, наконец, загадочные лунастры. Невероятная игра в «фисташки», путешествия по кры�шам Праги и Венеции, встреча с мистическим драконом, ошеломляющие открытия и самые опасные приключения… Героям придется через многое пройти, ведь близится Час Затмения – уникальный момент, когда решится судьба двуликого мира. Смогут ли Тим Князев, Селестина Святова и Алекс Волков выдержать все испытания и найти свой путь в сложном и опасном мире.



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