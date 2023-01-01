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Лучшие рассказы. Выпуск 1. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Русская литература219 мин12+
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Сюжет
Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. Cодержание аудиокниги: Человек из Пасифиды Испытан�ие СКИБР Спонтанный рефлекс Шесть спичек
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