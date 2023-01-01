WinkАудиокнигиЛучшие рассказы. Аркадий Аверченко,Михаил Зощенко
Лучшие рассказы. Аркадий Аверченко,Михаил Зощенко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Юмор257 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Друг за другом пройдут перед вами неповторимые герои Аверченко и герои Зощенко. Несмотря на оригинальность стиля и самобытность интонации – остроумные сюжеты и анекдотические ситуации рассказов двух знаменитых писателей-сатириков неуловимо схожи. Ведь в них – абсурдность жизни, быта и нра�вов российского обывателя в переломную для страны эпоху.
Лучшие рассказы слушать на видеосервисе Wink.