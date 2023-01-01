Лучшие рассказы. Аркадий Аверченко,Михаил Зощенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Друг за другом пройдут перед вами неповторимые герои Аверченко и герои Зощенко. Несмотря на оригинальность стиля и самобытность интонации – остроумные сюжеты и анекдотические ситуации рассказов двух знаменитых писателей-сатириков неуловимо схожи. Ведь в них – абсурдность жизни, быта и нра�вов российского обывателя в переломную для страны эпоху.



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