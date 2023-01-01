Лучшие фантастические романы. Три великих путешествия. Жюль Верн,Джонатан Свифт,Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Великие открытия и опасные приключения, рискованные предприятия и неизведанные страны, сумасшедшие идеи и отважные путешественники в знаменитых романах Артура Конан Дойля, Джонатана Свифта и Жюля Верна. 1. Артур Конан Дойль «Затерянный мир» Читает Дмитрий Креминский 2. Джонатан Свифт «Пут�ешествие в Бробдингнег» Читает народный артист России Виктор Раков 3. Жюль Верн «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут» Читает Дмитрий Креминский



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