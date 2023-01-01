WinkАудиокнигиЛучшие фантастические романы. Три великих путешествия. Жюль Верн,Джонатан Свифт,Артур Конан Дойл
Лучшие фантастические романы. Три великих путешествия. Жюль Верн,Джонатан Свифт,Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика792 мин12+
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Сюжет
Великие открытия и опасные приключения, рискованные предприятия и неизведанные страны, сумасшедшие идеи и отважные путешественники в знаменитых романах Артура Конан Дойля, Джонатана Свифта и Жюля Верна. 1. Артур Конан Дойль «Затерянный мир» Читает Дмитрий Креминский 2. Джонатан Свифт «Пут�ешествие в Бробдингнег» Читает народный артист России Виктор Раков 3. Жюль Верн «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут» Читает Дмитрий Креминский
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