Лучше каждый день: 127 полезных привычек для здоровья, счастья и успеха. Стив Скотт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Можете ли вы изменить свою жизнь, не прилагая сверхусилий? Да, считает Эс Джей Скотт, это возможно с помощью набора хороших привычек – несложных действий, создающих мощный совместный эффект. В своем бестселлере он рассказывает, как выявлять именно те привычки, которые приведут к вашим целям, к�ак внедрить их в свою жизнь и никогда от них не отлынивать. Каждое из этих дел займет у вас не более пяти минут. Залог успеха – в ежедневном повторении, и вы сразу заметите, что ваши дела пошли на лад.



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