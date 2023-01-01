Лучшая версия себя: Правила обретения счастья и смысла на работе и в жизни. Маршалл Голдсмит,Марк Рейтер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

У вас бывают периоды в жизни, когда любое дело получается легко и просто, вы успешно решаете сложные задачи и при этом чувствуете себя «в форме»? А бывают периоды, когда все валится из рук, и вы начинаете сомневаться в собственных способностях? То, что отличает лучшую версию себя от себя-неудачника, автор назвал «моджо». Моджо – это положительный настрой, особое расположение духа, которое ведет вас к победе, позволяет получать удовольствие от работы и жизни. Спортсмены иногда называют это «прухой», некоторые говорят, что «попали в струю». Известный психолог и автор бестселлеров Маршалл Голдсмит предлагает простой и четкий план действий по тому, как получить моджо, как его сохранить и как вернуть, если вы его потеряли.



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