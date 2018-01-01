Лучшая ведьма. Валентина Савенко (книга, 2020) слушать онлайн

Когда от лорда Эзраа сбежала очередная ведьма, он не ожидал, что на ее место прибудет новая. Потому как список требований, выдвинутых драконом, подразумевал ни много ни мало – лучшую ведьму. Тем не менее Николь в его замке. Леди из небогатого рода с дипломом, рекомендациями, фамильяром, метлой и ко�телком – идеальный вариант служащей. Однако все ли так просто? Николь получит должность, станет лучшей. И не важно, что она не ведьма: способности взяты на время, метлу подарила подруга, а вместо фамильяра своенравный имп. Николь не испугают загадки и тайны, что множатся, как разлетающиеся осколки, лишь бы враг получил по заслугам. © Савенко Валентина © ИДДК



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