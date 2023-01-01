Ложь и другие рассказы. Аркадий Аверченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Первый рассказ писателя «Уменье жить» был опубликован в 1902 году в харьковском журнале «Одуванчик». В период революционных событий 1905-1907 гг., Аверченко публикует в периодике очерки, фельетоны и юморески, а также выпускает быстро запрещeнные цензурой несколько номеров собственных сатирических журналов «Штык» и «Меч». В 1910 году выходят его сборники «Рассказы (юмористические). Книга первая», «Зайчики на стене. Рассказы (юмористические). Книга вторая» и «Весeлые устрицы» последний имел более 20 переизданий. Эти книги сделали его имя известным среди большого количества российских читателей, а за Аверченко закрепляется звание «Короля смеха». В аудиокнигу вошли следующие рассказы писателя: Два преступления господина Вопягина Двойник Ихневмоны Ложь Знаток женского сердца Ниночка Яд Жена Смерть девушки у изгороди Ручная работа Одесское дело Люди близкие к населению Рыцарь индустрии Петухов Самоновейшие воспоминания о Чехове



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