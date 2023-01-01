Ловушки общения. Александра Козлова,Владимир Козлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как часто блестяще задуманная коммуникация в переговорах на практике оборачивается унылым выводом «Хотели как лучше…». В данной книге раскрываются эффекты общения, учитывая которые можно снизить риск неудачи. Узнайте из этой книги о шести мифах коммуникации, которые часто заводят переговоры в глухой тупик. Возможно, Вам удастся переосмыслить собственные заблуждения. Уверены, что Вы сможете обнаружить алгоритм своего вроде бы случайного успеха.



Ловушки общения слушать на видеосервисе Wink.