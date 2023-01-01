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Ловушки общения. Александра Козлова,Владимир Козлов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес49 мин12+
Сюжет
Как часто блестяще задуманная коммуникация в переговорах на практике оборачивается унылым выводом «Хотели как лучше…». В данной книге раскрываются эффекты общения, учитывая которые можно снизить риск неудачи. Узнайте из этой книги о шести мифах коммуникации, которые часто заводят переговоры в глухой тупик. Возможно, Вам удастся переосмыслить собственные заблуждения. Уверены, что Вы сможете обнаружить алгоритм своего вроде бы случайного успеха.
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