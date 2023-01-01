WinkАудиокнигиЛовушки HR-брендинга. Как стать лучшим работодателем для сотрудников и кандидатов. Светлана Иванова
Ловушки HR-брендинга. Как стать лучшим работодателем для сотрудников и кандидатов. Светлана Иванова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес414 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
HR-брендинг позволяет компании создать позитивную репутацию на рынке труда, снизить текучесть кадров, привлекать и удерживать лучших кандидатов. Да, можно добиться впечатляющих результатов минимальными средствами. Но вы встретите на пути множество ловушек. Светлана Иванова рассказывает об основных сложностях HR-брендинга. Почему награда сотруднику или подарок клиенту может вызвать негативные эмоции, что может пойти не так при адаптации новичков, как сделать корпоративные мероприятия действительно полезными? Вы научитесь проводить исследования лояльности и сможете выстроить реально работающую корпоративную культуру.
Ловушки HR-брендинга слушать на видеосервисе Wink.