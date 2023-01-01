Ловушка для радуги. Джейд Дэвлин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Если вы сильное и независимое Оружие, привыкшее выживать – и неплохо выживать – в одиночку (пять кошек и лучший друг не в счет), то иномирный гость неопределенной формы, претендующий на вашу ж… жизнь, окажется неприятным сюрпризом. А всё потому, что желания надо загадывать аккуратнее! Особенн�о рядом с Прародителем. Добро пожаловать в мир Призмы. Это шестая книга цикла, надеемся, она придется вам по душе. Для тех, кто только что нас нашел,– мы вам рады и спешим подсказать: чтобы с разбега разобраться, кто есть кто в этой книге и почему все смеются, хорошо бы прочесть все книги цикла или хотя бы «Посох с проблемами».



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