Ловушка для людей (сборник). Роберт Шекли (книга, 1968) слушать онлайн

Остроумие, удивительные сюжетные перипетии, игры разума и всегда непредсказуемый финал – неотъемлемые составляющие рассказов Роберта Шекли, мэтра золотой эры НФ. Мало кто способен столь захватывающе размышлять на вполне серьезные темы, например, последствия колонизации, технологий и ядерной �катастрофы. Вас также ждут новые приключения горе-предпринимателей Грегора и Арнольда, и номинант премии Небьюла – лингвистическая сатира «Потолкуем малость?».



“Авторский сборник рассказов «Ловушка для людей» подводит своего рода черту под золотым периодом литературного творчества Р. Шекли, которым для него стали 50-е годы минувшего столетия. Этот сборник стал седьмым и, на мой взгляд, самым ярким изумрудом на кинжале авторской фантазии и остроумия. Перед нами целая бочка изысканного и душистого меда, в которой всe же нашлось место для небольшой ложечки солидола. Из представленных 14 историй 10 были написаны в 50-е, а оставшиеся 4 вышли из-под пера Р. Шекли в конце 60-х. Нет, последние 4 рассказа нельзя назвать плохими, к ним нужно привыкнуть и ответить для себя на вопрос – принимаете ли вы эту творческую ипостась автора – сюрреалиста, разрушителя реальности или же остаетесь ценителем юмористических, понятных широкому кругу читателей рассказов, которыми Р. Шекли стабильно радовал нас в начале своей литературной карьеры”.



Ловушка для людей (сборник) слушать на видеосервисе Wink.