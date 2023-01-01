Ловушка для Ласточки. Маргарита Светлова (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Маргариты Светловой – «Ловушка для Ласточки». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. – Хотела упорхнуть?– от низкого голоса Булатова, дрожь пробегает по телу. – Я не понимаю… – произношу чуть слышно, продолжая отступать от мужчины. – Хватит играть со мной, Алина! Раздевайся, хочу проверить, как ты берегла себя для меня. После его слов ноги подкосились, и в голове гулко пульсировала только одна мысль: нашёл… Нашёл! И только тьма, поглотившая меня, временно отсрочила общение с будущим мужем. Моя мать отдала жизнь, чтобы я стала свободной. Но всё было напрасно. Я попала в хитро расставленную ловушку. Золотая клетка захлопнулась, и теперь я собственность Булатова. Но я попытаюсь обрести свободу. На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Внимание! 18+ Содержит нецензурную брань. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



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