Ловушка для героя. Тамара Крюкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тамара Шамильевна Крюкова – российский автор книг для детей и юношества, лауреат ряда международных премий, член Союза писателей России. Работает в разных жанрах и для читателей разного возраста. Еe произведения переведены на языки стран ближнего зарубежья, Центральной и Восточной Европы. «Ловушка для героя» – фантастический роман писательницы. Артeм, главный герой книги, волей случая оказывается в фирме, которая занимается созданием игр с погружением в мир виртуальной реальности. Артeм с радостью становится одним из игроков. Приключения и опасности в виртуальном мире сначала вызывают у него восторг и эйфорию, но только до того момента, когда события игры начинают неведомым образом влиять на реальную жизнь. Теперь Артeму и его близким грозит вполне реальная опасность, предотвратить которую можно только разобравшись, кто и зачем затеял эту жестокую игру. Ждeте подробностей? Слушайте!



Ловушка для героя слушать на видеосервисе Wink.