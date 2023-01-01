Ловцы удачи. Алексей Пехов (книга, 2020) слушать онлайн

Алексей Пехов – известный российский писатель-фантаст, член Союза писателей России. Действие романа «Ловцы удачи» происходит в мире, граничащем с Изнанкой – параллельным измерением. Сложно убежать от своего прошлого. Для этого придeтся преодолеть множество трудностей и оказаться на другом конце света, в царстве жаркого солнца, ласкового океана и тропических островов. Где небо бороздят воздушные пираты и лихие капитаны, где процветают разбой и контрабанда, рекой льeтся ром и все уважают летунов. На границе Изнанки ловцов удачи ждут головокружительные приключения и чудеса на виражах.



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