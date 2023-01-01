Ловец Душ. Марина Ефиминюк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ведьмы замка Мальи знают свое дело. Еще никому не удавалось похитить старинное заклинание, что они охраняют веками. Никто из пытавшихся не выжил и не смог рассказать правду. Но мир был полон легенд, а в каждой сказке, как известно, есть только доля вымысла. Ловец Душ – заклинание, оберегаемое ст�рашными ведьмами, – был одной из таких легенд, пока… Пока не появилась одинокая душа и на собственной битой шкуре не узнала, что все, что ей казалось вымыслом, – правда: и драконы, и ведьмы Мальи, и Ловец Душ, который едва не стал для нее настоящей мышеловкой.



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