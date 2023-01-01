WinkАудиокнигиЛов�ец Чудес. Рита Хоффман
Ловец Чудес. Рита Хоффман (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Фэнтези1151 мин16+
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Сюжет
Лорд Ганн, мистер Морган или все же Арчи Аддамс?.. Пожалуй, он сам уже не помнит, кто он такой на самом деле, и лишь образы прошлого, настигающие редкими всполохами, не дают окончательно забыть самого себя. Он – Ловец Чудес. Его работа – находить то, что станет жемчужиной коллекции самых искушенн�ых собирателей диковинок. И все идет хорошо, пока очередное поручение не меняет его жизнь раз и навсегда… Теперь, когда прошлое обернулось прахом, есть ли шанс не только остаться в живых, но и найти себя и свое истинное призвание?
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