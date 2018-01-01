Ловец человеков. Евгений Замятин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу Евгений Иванович Замятина – великого русского писателя, публициста и литературного критика, киносценариста, инженера – «Ловец человеков». "Самое прекрасное в жизни – бред, и самый прекрасный бред – влюбленность. В утреннем, смутном, как влюбленность, тумане – Лондон бредил. Розово-молочный, зажмурясь, Лондон плыл – все равно куда. Легкие колонны друидских храмов – вчера еще заводские трубы. Воздушно-чугунные дуги виадуков: мосты с неведомого острова на неведомый остров. Выгнутые шеи допотопно-огромных черных лебедей-кранов: сейчас нырнут за добычей на дно. Вспугнутые, выплеснулись к солнцу звонкие золотые буквы: «Роллс-Ройс, авто» – и потухли. Опять – тихим, смутным кругом: кружево затонувших башен, колыхающаяся паутина проволок, медленный хоровод на ходу дремлющих черепах-домов. И неподвижной осью: гигантский каменный фаллос Трафальгарской колонны." Для старшего школьного возраста. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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