Love of Life. Selected Stories. Джек Лондон
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Love of Life. Selected Stories. Джек Лондон

Love of Life. Selected Stories. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Рассказы, Классика298 мин0+
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Сюжет

Представляемая на английском языке аудиоверсия рассказов Джека Лондона – это возможность услышать в оригинале один из лучших сборников автора. К тому времени, когда Лондон начал писать, он перепробовал десяток занятий: бродяжничал, был студентом, плавал матросом, состоял в социалистической партии, участвовал в марше безработных, искал золото на Клондайке. Все эти впечатления нашли непосредственное отражение в его творчестве, именно поэтому его произведения так реалистичны и наполнены подлинным дыханием жизни. Основой сюжета рассказа «Love of Life» («Любовь к жизни») послужили действительные события, происшедшие на Аляске, о которых писатель узнал из газет. Добавить к ним опыт голоданий и «хождений по мукам», которые пережил сам Лондон, его впечатления от пребывания на Аляске,– и прочный успех у читателя обеспечен.

Love of Life слушать на видеосервисе Wink.

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