Love of Life. Selected Stories. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Представляемая на английском языке аудиоверсия рассказов Джека Лондона – это возможность услышать в оригинале один из лучших сборников автора. К тому времени, когда Лондон начал писать, он перепробовал десяток занятий: бродяжничал, был студентом, плавал матросом, состоял в социалистической партии, участвовал в марше безработных, искал золото на Клондайке. Все эти впечатления нашли непосредственное отражение в его творчестве, именно поэтому его произведения так реалистичны и наполнены подлинным дыханием жизни. Основой сюжета рассказа «Love of Life» («Любовь к жизни») послужили действительные события, происшедшие на Аляске, о которых писатель узнал из газет. Добавить к ним опыт голоданий и «хождений по мукам», которые пережил сам Лондон, его впечатления от пребывания на Аляске,– и прочный успех у читателя обеспечен.



Love of Life слушать на видеосервисе Wink.