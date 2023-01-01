WinkАудиокнигиЛошадиная голова. Александр Грин
Лошадиная голова. Александр Грин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика42 мин6+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
«Приехав на разработку Пульта, Фицрой застал некоторых лиц в трауре. Молоденькая жена Добба Конхита, ее мать и „местный житель“, как он рекомендовал себя сам, бродячий Диоген этих мест, охотник Энох Твиль, изменились, как бывает после болезни. Они разучились улыбаться и говорить громко…»
Лошадиная голова слушать на видеосервисе Wink.