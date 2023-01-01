Лошади английского короля (сборник). Пантелеймон Романов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Произведения Пантелеймона Романова не печатались в нашей стране с конца тридцатых годов. И лишь с начала 70-х годов XX-го века стали появляться публикации его рассказов. "Современность стремится сделать художника полным выразителем своих чувств, идей, интересующих ее образов и настроений. Она требует, чтобы вся его продукция была на сто процентов выражением того нового, чем она живет… То, что современникам кажется самым существенным, то через год выявляется как малозначащая частность. Спустя некоторое время, а чаще всего после смерти художника, внимание общества вдруг жарко обращается к нему. Не потому, что он вперед за несколько лет угадал, чем будут интересоваться люди, а потому, что художник говорил о том менее праздничном, но человеческом, чем люди жили всегда и тогда, но были отвлечены сильным течением дней своей эпохи, далеко отошли от себя и, наконец, изголодались по самим себе". Так писал Пантелеймон Романов в период наивысшей своей популярности среди читателей. Содержание: Родной язык Теплый ветер Дорогая доска Стена Хорошая наука Хорошие места Хороший комитет Хороший характер Дубовая снасть Загадка Третьим этажом Культура Честный человек Путаница Трудное дело Наследство Секция Хулиганство Суд над пионером Лошади английского короля



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