Лорды и леди. Терри Пратчетт (книга, 1992) слушать онлайн

Сюжет

В жаркие летние ночи в Плоском мире всегда происходит что-нибудь необычное: на полях появляются загадочные круги, молодая ведьма Маграт готовится к скорой свадьбе с королем Веренсом Вторым. В добавок ко всему в Ланкр пожаловали эльфы, а вместе с ними и большие неприятности. И если кто-то до сих пор думает, что эльфы – это добрые и прекрасные создания– спешим вас разочаровать. В мире сложно найти более высокомерных и злых существ, получающих удовольствие от издевательств над более слабыми. Так что нашей неразлучной троице ведьм в очередной раз предстоит встать на защиту своей родной страны и вступить в схватку с этими «прелестными созданиями».



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