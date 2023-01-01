Лорды гор. Книга 3. Белое пламя. Ирмата Арьяр (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Белое пламя» – фантастический роман, третья книга цикла «Лорды гор», жанр героическое фэнтези, любовное фэнтези. Под сверкающим льдом вершин скрыты грязные секреты горных кланов. Внутри белой клетки огромной шахматной доски притаилась черная. Кто предатель, проникший в сердце гор? Что важн�ее: любовь или тайна? Закулисье властных интриг случайно приоткрывается перед двумя молодыми магами, Дигеро и Ярреном, и девушкой из закрытого подгорного мира, у которой нет даже имени…



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